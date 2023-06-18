Появились спутниковые фото последствий 'бавовны' под Геническом

В результате "бавовны", которая утром 18 июня посетила временно оккупированный поселок Рыково недалеко от Геническа на Херсонщине, раздался сильный взрыв и вспыхнул масштабный пожар. Фото последствий ракетного удара по складам оккупантов показали на спутниковых снимках.

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На них видно, что разрушения охватили масштабную площадь территории. Фото последствий опубликовал в Twitter профессор Токийского университета Ватанабе Эйтоку.

Рыково расположено в 110 км от линии фронта на железной дороге между Крымом и Мелитоплем, поэтому является важным логистическим узлом для россиян.

Напомним: взрывы на складе БК в Рыковом прогремели утром воскресенья. На опубликованных фото был виден столб густого дыма на фоне неба цвета восхода солнца. Местные подчеркнули, что речь идет не о самом Геническе, а его пригороде. В частности, "бавовна" наблюдается из поселка Рыково (Партизаны), который расположен в 18 километрах от райцентра.

Когда и кто нанес удары по вражеской локации, не указывалось. В Воздушных силах ВСУ сначала только иронически прокомментировали видео, на котором автор встревоженно говорит: "Капец, Партизаны горят".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также в сети показали спутниковые снимки последствий прилета по базе российских захватчиков, произошедшего в конце мая во временно оккупированном Бердянске в Запорожье. Этот участок расположен более чем в 90 километрах от линии фронта в Украине;

– в сети опубликовали спутниковые снимки с разбитой ударами ВСУ вражеской базы во временно оккупированном селе Счастливцево недалеко от Геническа на Херсонщине. На них заметны серьезные повреждения там, где располагались, вероятно, росгвардейцы.

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