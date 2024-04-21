Появилось видео "отбитой" атаки ВСУ по кораблю оккупантов в Севастополе

В Севастополе (временно оккупированный Крым) утром 21 апреля в бухте на Северной стороне произошел пожар после взрывов. Россияне при этом утверждают, что якобы "отбили" украинскую ракетную атаку.

Видео с места инцидента сняли и опубликовали в сети очевидцы. Автор ролика заявил, что за 200 метров от них ракета ударила в пароход. Мол, теперь у него и его товарища "второй день рождения".

В свою очередь, т. н. губернатор Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что "утром на одном из кораблей [оккупанты] отбили атаку противокорабельной ракеты".

"От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали", – заверяет помощник страны-агрессора. В своем посте в Telegram он также призвал доверять "официальной информации" РФ, то есть пропаганде.

Telegram-канал движения сопротивления "Атеш" подтвердил, что в Крыму слышали взрывы. Это произошло около 8:30 воскресенья.

По данным партизан, у захватчиков есть несколько "двухсотых" и много "трехсотых".

Детали об атаке по Севастополю появятся позже, добавили патриоты. "О корабле. Пожалуйста, не спешите делать выводы. К вечеру, как обычно, будет все известно. Если прилетает – уже хорошо!" – написали представители "Атеш".

Как писал OBOZ.UA, утром 21 апреля из-за ракетной атаки оккупанты в Крыму объявляли воздушную тревогу и перекрывали незаконно построенный Керченский мост.

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