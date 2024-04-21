Оккупанты утром перекрыли мост в Крым, в Севастополе прогремели взрывы

Утром 21 апреля во временно оккупированном Севастополе в Крыму снова было громко. Оккупанты объявили на полуострове ракетную опасность, Керченский мост был перекрыт.

Об этом сообщают в местных пабликах. Отмечается, что местные жители слышали взрывы в районе бухты, над местом поражения поднялся дым.

Также в местных чатах сообщают, что взрывы, вероятно, были работой ПВО, а техника в бухте осталась целой. Предварительно без пострадавших.

Оккупационные власти пока никак не комментировали ситуацию.

В Крыму по состоянию на 09.25 продолжается ракетная опасность. Местные СМИ сообщают, что российская ПВО сбила ракету в одном из районов Севастополя.

По состоянию на 09.30 движение транспорта через Крымский мост было возобновлено.

Оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев впоследствии сообщил, что в Крыму российская ПВО отразила атаку противокорабельной ракеты. От осколков произошло возгорание.

"Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали", – заявил он.

В то же время, местные жители публиковали кадры, на которых видно, как горит одно из судов.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 17 апреля, в городе Джанкой в оккупированном Крыму раздались взрывы. После них вспыхнул мощный пожар в районе военного аэродрома.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 апреля Силы обороны Украины ракетным ударом по временно оккупированному Крыму уничтожили российский командный пункт. На локации находились высокопоставленные русские офицеры.

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