'Поздравление' для врага с Рождеством: СБУ поразила нефтяные резервуары в порту Темрюк и газоперерабатывающий завод в Оренбурге. Видео

В ночь на 25 декабря по территории страны-агрессора России были нанесены удары дальнобойными дронами Центра спецопераций "Альфа" СБУ. Беспилотники поразили нефтяные резервуары в порту Темрюк и газоперерабатывающий завод в Оренбурге.

В результате прилетов на двух объектах произошли возгорания. Об этом OBOZ.UA сообщили проинформированные источники.

Подробности операции

По информации источника, дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины успешно поразили два важных объекта нефтегазового сектора России. Первым под атакой оказался морской порт Темрюк в Краснодарском крае. В результате обстрела на территории объекта загорелись два резервуара с нефтепродуктами. Площадь пожара достигла около 2 тысяч квадратных метров. К тушению огня россияне привлекли 70 человек и 18 единиц техники.

Еще через некоторое время СБУ передала рождественское "поздравление" Оренбургскому газоперерабатывающему заводу. Это крупнейший в мире газохимический комплекс, перерабатывающий 37,5 млрд кубометров газа в год.

В результате прилета беспилотников произошло возгорание газа в трубопроводе эстакады установки 3У-70, которая очищает сырой газ от сероводорода и диоксида углерода. Технологический процесс на предприятии был приостановлен.

"СБУ продолжает системные удары по объектам нефтегазового сектора России. Каждый из них бьет по российскому бюджету, уменьшает валютные поступления, усложняет логистику и поставку топлива для армии. СБУ и дальше будет проводить спецоперации для создания дополнительного давления на экономику России", – сообщил информированный источник в Службе безопасности.

Данные картографического сервиса для мониторинга пожаров NASA FIRMS свидетельствуют о том, что спустя несколько часов на Оренбургском газоперерабатывающем заводе и в морском порту Темрюка продолжаются сильные пожары.

Что известно о пораженных целях

Оренбургский газоперерабатывающий завод – это стратегически важное предприятие, входящее в состав крупнейшего в мире Оренбургского газохимического комплекса. Завод уникален тем, что перерабатывает многокомпонентный газ с высоким содержанием сероводорода и гелия.

Основным источником сырья является Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение, а также газ с Карачаганакского месторождения (Казахстан). Это единственный в России завод, способный перерабатывать газ с такой высокой концентрацией агрессивных серосодержащих соединений.

Завод работает в тесной связке с Оренбургским гелиевым заводом. Вместе они производят широкий спектр продукции: очищенный "сухой" товарный газ (поставляется в систему "Газпрома"). Также завод является одним из ведущих производителей газовой серы в России, пропана и бутана.

Морской порт Темрюк является критически важным звеном в логистике юга России, и удары по нему напрямую сказываются на обеспечении войск. Его влияние на военный потенциал обусловлено тремя факторами: логистикой ГСМ для южной группировки, снабжением через Азовское море и экспортным потенциалом и финансированием.

Напомним, Силы обороны Украины осуществили еще одну удачную операцию на территории страны-агрессора России. В результате была нанесена серия успешных ударов по Ефремовскому заводу синтетического каучука в Тульской области.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Генштабе ВСУ подтвердили, что был поражен НПЗ "Славянский" в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ.

