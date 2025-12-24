В Генштабе подтвердили поражение завода в Тульской области, места обслуживания катеров в Крыму и склада врага на Луганщине

Силы обороны Украины осуществили еще одну удачную операцию на территории страны-агрессора России. В результате была нанесена серия успешных ударов по "Ефремовскому заводу синтетического каучука" в г. Ефремов Тульской области.

Информацию о поражении объекта подтвердили в Генеральном штабе ВСУ. Кроме территории РФ, "бавовна" также произошел в оккупированном Крыму и на Луганщине.

"В рамках системного снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 24 декабря подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по нескольким вражеским объектам", – говорится в сообщении.

Успешные операции украинской стороны

В частности, в городе Ефремов Тульской области РФ были поражены производственные мощности предприятия, специализирующегося на изготовлении компонентов для пластических взрывчатых веществ и твердого ракетного топлива. На объекте зафиксированы взрывы и масштабный пожар.

Кроме того, нанесен удар по месту хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Мирного на временно оккупированной территории украинского Крыма. Размер нанесенного ущерба пока уточняется.

Также, с целью частичного нарушения логистического обеспечения противника, поражен склад материально-технических средств полкового уровня в Должанске на ВОТ Луганской области.

И напоследок в Генштабе отметили, что подтверждено попадание по ряду объектов противовоздушной обороны и в районах сосредоточения личного состава оккупационных сил на временно оккупированных территориях Украины. Последствия поражений пока уточняются.

"Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям вооруженных сил РФ и объектах военно-промышленного комплекса врага будет продолжаться до полного прекращения российской вооруженной агрессии против Украины", – указано в сообщении.

Напомним, в ночь на 24 декабря в Тульской области РФ прогремели взрывы. В городе Ефремов был атакован завод по производству каучука, на территории предприятия вспыхнул пожар. Этот объект является критически важным для российской "оборонки".

Как писал OBOZ.UA, ранее в Генштабе ВСУ подтвердили, что Силы обороны Украины осуществили еще одну удачную операцию на территории страны-агрессора. В итоге был поражен НПЗ "Славянский" в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ.

