В Тульской области дроны атаковали завод по производству каучука: вспыхнул пожар. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
В Тульской области дроны атаковали завод по производству каучука: вспыхнул пожар. Фото и видео

В ночь на 24 декабря в Тульской области РФ прозвучали взрывы. В городе Ефремов был атакован завод по производству каучука, на территории предприятия вспыхнул пожар.

Подробности сообщает Telegram-канал Exilenova+. Пораженное предприятие является критически важным для российской "оборонки".

Что известно

Об ударе по Ефремовскому заводу синтетического каучука стало известно около 3 часов ночи по киевскому времени. Это предприятие расположено в городе Ефремов Тульской области – к югу от Тулы и примерно в 300 км от границы Украины.

"Ефремов, Тульская область. Сегодня ночью был атакован ОАО "Ефремовский завод синтетического каучука". Спутники NASA FIRMS также фиксируют пожар на территории предприятия", – отмечено в сообщении.

В Exilenova+  опубликовали видео с предположительным ударом по упомянутому заводу, а также кадры, зафиксировавшие, как в направлении предприятия мчатся пожарные автомобили.

Россияне фиксировали пожар на территории предприятия после ударов, а также сами прилеты. Взрывов, по подсчетам местных жителей, было не меньше десяти.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев после 6 часов утра по Киеву последствия атаки подтвердил. Правда, пожар на заводе, по его словам, спровоцировали "обломки". Не забыл чиновник также похвалить российскую ПВО, "сбившую" 12 беспилотников.

Российское независимое издание ASTRA  геолоцировало опубликованные в сети кадры – и пришло к выводу, что горит действительно завод синтетического каучука, расположенный на улице Строителей, 2 в Ефремове.

Атакованный Ефремовский завод синтетического каучука  является крупным производителем синтетических полимеров. В частности, предприятие производит:

  • высокомолекулярный полиизобутилен;
  • низкомолекулярный полиизобутилен;
  • полиизобутиленовые загущающие присадки;
  • 1,4-цис-бутадиеновый низкомолекулярный каучук СКДН-Н;
  • 1,2-винил-бутадиеновый низкомолекулярный каучук СКДСН;
  • низкомолекулярный полиизопрен НМПИ.

В России это предприятие является единственным производителем высокомолекулярного и низкомолекулярного полиизобутилена, обладающего уникальными свойствами и применяющегося в различных отраслях промышленности. Синтетический каучук и полиизобутилен относятся к материалам, которые входят в состав множества изделий оборонного назначения. И это делает пораженное предприятие критически важным для российской "оборонки".

Прежде всего, речь идет о производстве шин для военных грузовиков, колесных бронетранспортеров и авиационной техники.

Также важны для оккупационной армии РФ полиизобутиленовые присадки, которые производит завод. Они являются ключевым компонентом для создания специальных горюче-смазочных материалов и гидравлических жидкостей, которые обеспечивают работу двигателей танков, боевых машин пехоты и артиллерийских тягачей. Кроме того, продукция завода используется для изготовления герметиков, изоляционных материалов для военной электроники и антикоррозионных покрытий для оружия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что СБУ поразила морской самолет-разведчик Ил-38Н в Новороссийске.  Атака на него предшествовала поражению подводной лодки государства-агрессора. Упомянутый самолет мог помешать уничтожению субмарины, поэтому был поражен на этапе подготовки к основной части операции.

