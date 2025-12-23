Мог препятствовать уничтожению субмарины: СБУ поразила морской самолет-разведчик Ил-38Н в Новороссийске. Видео

Служба безопасности Украины поразила российский морской самолет-разведчик Ил-38Н накануне подрыва подводной лодки в порту Новороссийск. Операция стала частью подготовительных действий, которые обеспечили успешное поражение вражеской субмарины. Событие произошло во время спецоперации СБУ на территории Российской Федерации.

Служба безопасности Украины сообщила о новых деталях этой операции через собственные официальные каналы. В ведомстве отметили, что вывод из строя самолета был необходимым условием для дальнейших действий.

В сообщении отмечается: "Этот борт активно противодействовал работе морских дронов СБУ".

По данным СБУ, во время подготовки к атаке на подводную лодку сотрудники 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки поразили модернизированный самолет-разведчик Ил-38Н Sea Dragon. Воздушное судно находилось на авиабазе Ейск и выполняло задачи в интересах Черноморского флота РФ.

Этот самолет предназначен для морской разведки, поиска подводных лодок и контроля акваторий. Он также может устанавливать минные заграждения и наносить торпедные удары. По информации украинской спецслужбы, именно этот борт мог обнаружить подводный дрон во время его движения к цели.

Технические детали атаки

Для поражения Ил-38Н СБУ применила современный беспилотник с боевой частью надземного подрыва. Боеприпас был оснащен двумя тысячами поражающих элементов, направленных вниз. Подрыв произошел непосредственно над отсеком с основным оборудованием и радарами, также был поврежден двигатель самолета.

В СБУ уточнили, что в Черном море российская сторона имела только одно воздушное судно этого класса. Его стоимость ориентировочно составляет 24 миллиона долларов США. Вывод самолета из строя, по оценке спецслужбы, обеспечил успешное выполнение основной части операции – подрыв подводной лодки класса "Варшавянка".

Что предшествовало

15 декабря стало известно, что СБУ успешно поразила российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка" в порту Новороссийск. Операция стала возможной благодаря использованию подводных дронов Sub Sea Baby, которые впервые в истории применились для атаки на субмарину. В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из строя.

По данным СБУ, на борту подводной лодки находились четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр", которые Россия использует для ударов по территории Украины, а ее стоимость оценивается примерно в 400 млн долларов США.

