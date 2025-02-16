Пожар на ЧАЭС, куда ударила армия России, продолжается: подробности

На Чернобыльской АЭС по состоянию на утро 16 февраля продолжается пожар на месте попадания российского "Шахеда" в саркофаг. Спасатели работают над ликвидацией возгорания, радиационный фон находится на круглосуточном контроле.

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Об этом сообщила прессслужба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения. Там проинформировали, что по состоянию на 8:00 утра воскресенья, 16 февраля работы по ликвидации пожара продолжаются.

Также выполняется наблюдение за наружной обшивкой саркофага.

Задействованы шесть работников и две единицы техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Учитывая радиологическую значимость пожара, на территории зоны отчуждения усилен контроль за радиационной ситуацией, говорится в сообщении.

В оперативном режиме проанализированы данные по мощности эквивалента амбиентной дозы гамма-излучения в районе пожара.

Радиационный фон в зоне отчуждения контролируется с помощью автоматизированной системы контроля радиационного состояния (АСКРС) в непрерывном режиме на 39 пунктах.

Данные круглосуточно поступают в диспетчерский центр раз в час, а в условиях чрезвычайной ситуации – раз в одну минуту.

Вблизи района возгорания расположены семь пунктов АСКРС.

Уровни радиационного фона, по данным пунктов АСКРС, в районе пожара существенно не изменились, колебания текущих значений – в привычных для каждого пункта пределах, информировали в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 14 февраля российский дрон "Герань-2" типа "Шахед" попал в саркофаг над четвертым блоком ЧАЭС. Президент Владимир Зеленский заявлял, что пожар был потушен, радиационный фон не повышался.

Позже Зеленский заявил, что БПЛА летел на высоте 85 метров. Радары не могли его видеть, и это свидетельствует о целенаправленной атаке России.

В СБУ рассказали, что атаковавший атомную станцию "Шахед" был снаряжен фугасной боевой частью.

15 февраля в Минокружении заявили, что радиационный фон на ЧАЭС мониторится круглосуточно, угрозы для среды и населения нет.

По состоянию на первый день 15 февраля десятки людей были привлечены к ликвидации последствий прилета на ЧАЭС.

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