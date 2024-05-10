Пожар тушили несколько часов: всплыли новые детали "бавовны" в Мариуполе

Поле того, как во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области вечером 9 мая прогремел взрыв, последствия "бавовны" тушили около двух часов. Не менее 10 представителей ВС РФ получили ранения.

Прилет был, предварительно, по бывшей кондитерской фабрике, где базировались военнослужащие государства-агрессора. Подробностями поделился в своем Telegram-канале советник городского главы Петр Андрющенко

Он обнародовал видео, снятое партизанами в Мариуполе перед атакой, демонстрирующее подготовку операции. "Малая часть рекогносцировки пыточной, которую ремонтируют в Центральном отделе "полицаев", и кондитерской фабрики (последняя – с выбитыми окнами)", – объяснил чиновник.

Рекогносцировка – это военный термин, означающий визуальное изучение противника и местности для организации боевых действий.

Судя по всему, Силы обороны ударили по месту базирования захватчиков ракетой.

Андрющенко заявил, что не менее 10 оккупантов с ранениями вывезли в медицинское учреждение, но не в мариупольский госпиталь. "Не Мариуполь просто потому, что боятся огласки", – считает он.

Советник мэра добавил, что маленькими шагами, осторожными проверками и наблюдением готовится "святая мариупольская бавовна". "Продолжение следует…" – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 9 мая в центральной части Мариуполя был прилет, на место выезжали скорые и пожарные. В российских пабликах говорили об ударе ракетой ATACMS.

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