В Мариуполе раздался взрыв: в центре оккупированного города поднялся дым. Фото

Вечером 9 мая во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы. Предварительно, есть прилет в центре города.

Согласно свидетельствам местных жителей, в эпицентре событий упали обломки и поднялся дым. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Местные Telegram-каналы отметили, что в центр города понеслись скорые и пожарные.

Российские паблики уже "определили", что удар был нанесен ракетой ATACMS.

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