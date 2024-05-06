В Мариуполе российская ПВО попала в гражданское авто: у супругов ампутировали конечности

Российские захватчики 5 мая пытались сбить воздушные цели в районе временно оккупированного Мариуполя, но в итоге покалечили двух мирных жителей. Ракета-перехватчик вражеской ПВО попала в гражданский автомобиль, в результате чего тяжелые ранения получили мужчина и женщина.

Пострадавших доставили в Мариупольскую больницу №2 и ампутировали конечности. Об этом в Telegram сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

Вражеская противовоздушна оборона работала в промежуток между 14:30 и 15:00 на северо-востоке Мариупольского района на границе с Бойковским районом. Оккупанты по традиции отчитались, что якобы сбили все цели, однако вскоре после этого с Николаевки Бойковского района в больницу Мариуполя привезли мужчину и женщину, в машину которых попали результаты работы российской ПВО.

В то же время главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин выдал, что автомобиль с мирными жителями якобы подорвался на украинской 82-мм мине. При этом Андрющенко подчеркнул, что миномет такого калибра никак не добил бы на расстояние 80 км от линии фронта.

Также он добавил, что это не первая и не последняя попытка россиян обстрелять гражданских российскими системами ПВО. Кроме того, он добавил, что источники в мариупольской больнице также не подтверждают факт подрыва автомобиля на мине.

Напомним, российские террористы продолжают цинично использовать жителей временно оккупированных территорий в качестве живого щита. В частности, захватчики прячут свой транспорт с боекомплектом на парковках возле многоэтажек. Таким образом россияне за счет мирных жителей хотят обезопасить себя от ударов украинской армии.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе Донецкой области Украины российские оккупанты меняют места дислокации своей техники, боясь атак со стороны Сил обороны.