Оккупанты перекидывают технику в сторону Бердянска, пряча ее на ночь у многоэтажек, – Андрющенко

Российские террористы продолжают цинично использовать жителей временно оккупированных территорий в качестве живого щита. В частности, захватчики прячут свой транспорт с боекомплектом на парковках возле многоэтажек.

Таким образом россияне за счет мирных жителей хотят обезопасить себя от ударов украинской армии. Об этом в Telegram сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, военный транспорт российских оккупантов уже по стандартной схеме ночью паркуется на гражданских парковках возле многоэтажек во временно оккупированном Мариуполе. Утром грузовики с боекомплектом продолжают дальнейшее транзитное движение.

При этом Андрющенко отметил, что за последнее время враг увеличил количество транспорта в направлении Бердянска. В течение последних дней движение Бердянского направления – Мариуполь – Новоазовск оставалось в приоритете.

Стоит отметить, что путинские захватчики перемещаются колоннами по 5-10 грузовиков общим количеством до 40 машин, в том числе с бронированными прицепами. По словам Андрющенко, таким образом россияне, вероятно, осуществляют отведение целого подразделения на ротацию под Новозаовск.

Напомним, в Мариуполе Донецкой области Украины российские оккупанты меняют места дислокации своей техники, боясь атак со стороны Сил обороны.

Ранее сообщалось, что российские захватчики продолжают наносить непоправимый ущерб окружающей среде на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Мариуполе они превратили реку Кальчик в болото.