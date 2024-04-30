Оккупанты превратили реку Кальчик в Мариуполе в болото: Андрющенко рассказал об еще одном преступлении врага. Видео

Российские захватчики продолжают наносить непоправимый ущерб окружающей среде на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Мариуполе они превратили реку Кальчик в болото.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он также объяснил, почему это приведет к уничтожению приазовской флоры и фауны.

"Забыли об экоциде в Мариуполе? Рано. Кальчик. Мало ограничения течения новым мостом, так еще создали какую-то дамбу. Зачем? Вода в реке Кальчик превратилась в болото окончательно. Вонь и цвет зелено-рвотный", – очертил ситуацию он.

Андрющенко также опубликовал видео, на котором заметны изменения, вызванные действиями российских захватчиков.

Он объяснил, что кроме неприятного запаха уничтожение реки приведет к необратимым последствиям для флоры и фауны региона.

"Итог? Правильно. Скачок солености Азовского моря. Уничтожение природной флоры и фауны. По сути – уникальности Азова. Русня – не люди. Они должны сдохнуть. Они – как тараканы, которые все уничтожают", – подчеркнул Андрющенко.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что творят россияне в захваченном украинском городе. Они не только продают россиянам новое жилье, но и переоформляют на граждан РФ, в том числе военнослужащих и их родственников квартиры мариупольцев в уцелевших домах.

Также сообщалось, что оккупанты перебросили под Мариуполь пополнение для инженерных подразделений.