Оккупанты перебросили под Мариуполь пополнение для инженерных подразделений: появились подробности. Видео

На временно оккупированной территории украинские патриоты заметили переброску сил противника, в том числе инженерных подразделений ВС РФ. Технику захватчиков зафиксировали в Мариупольском районе Донецкой области.

Соответствующим видео поделился в своем блоге в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он сообщил, что партизаны зафиксировали "большое пополнение оккупантов".

В Мариупольский район прибыли более полутора десятков грузовиков для перевозки негабаритных грузов и большая численность личного состава. Среди того, что привезли захватчики, замечена древесина и металлические конструкции.

Также агенты мариупольского движения сопротивления выяснили, что российские инженерные подразделения по линии Македоновка – Никольское, Мангуш – Ялта, Демьяновка – Мангуш заняты прокладкой кабелей связи.

"Одновременно фиксируем завоз на военные полигоны в Бабах-Тараме и в северо-восточной части боевых машин пехоты и начало тренировок минометных подразделений", – рассказали агенты.

Как писал OBOZ.UA:

– Захватчики столкнулись с острым дефицитом квалифицированных кадров во временно оккупированном Мариуполе. Чтобы решить проблему, в украинский город завезли врачей из России – Санкт-Петербурга и Тюмени.

– Также известно, что в Мариуполе оккупанты массово спиливают деревья, насаженные еще в 1980-х годах.

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