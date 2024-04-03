Были высажены еще в 80-х: оккупанты массово спиливают деревья в Мариуполе. Фото

В захваченном Мариуполе оккупанты массово спиливают деревья, насаженные еще в 1980-х годах. Местные жители возмущены уничтожением общей экосистемы города.

Об этом в среду, 3 апреля, сообщили в городском совете Мариуполя. "Оккупанты уничтожают не только дома местных жителей, но и общую экосистему города. Загрязняют реки и спиливают деревья", – говорится в сообщении.

В мэрии рассказали, что российские захватчики, в частности, срубили елки на центральном проспекте Мира, которые были высажены на разделительной полосе еще в 80-х годах.

В соцсетях мариупольцы пишут, что спил деревьев происходит не только на центральных проспектах, но и в парках.

"Сколько можно оставлять наш город без деревьев? Деревья пилят везде и в парках тоже", – цитирует горсовет местных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Оккупанты в Мариуполе активно "промывают" мозги украинским детям. На днях в захваченном городе провели "молодежный милитаристский форум".

– По данным ГУР, в оккупированном Мариуполе готовят новобранцев, которых отправлят на усиление границы РФ и противодействия российским повстанцам.

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