'Промывали мозги' детям: оккупанты провели милитаристский форум среди подростков в Мариуполе – ЦНС

Российские оккупанты продолжают обрабатывать мозги украинским детям своей пропагандой. В частности, во временно оккупированном Мариуполе они устроили молодежный милитаристский форум.

В рамках мероприятия украинским подросткам навязывали ненависть к Украине и героизировали военных преступников, разрушивших Мариуполь. Об этом рассказали в Центре национального сопротивления.

"Оккупанты провели молодежный милитаристский форум "Роза Донбасса" во временно захваченном Мариуполе. Город, почти полностью уничтоженный россиянами, используется врагом для распространения своей античеловеческой идеологии. На форуме подросткам промывали мозги и героизировали военных преступников, которые и причастны к уничтожению города", – отметили в ЦНС.

Украинцев, находящихся на временно оккупированных территориях, в Центре призывают сообщать об организаторах подобных мероприятий: так расплата за содеянное для них станет ближе.

Напомним, ранее в ЦНС рассказали, что российский диктатор Владимир Путин, игнорируя обстрелы, дал указание строить курорты на Азовском море. В больных фантазиях так называемого президента под ударами ВСУ по тылам оккупантов можно развивать "туризм" и строить отельные комплексы. Также Путин уверен, что российские бизнесмены выстроятся в очередь, чтобы вкладывать свои деньги в развитие яхтинга на временно захваченной части Запорожья.