Путин, игнорируя обстрелы, дал указание строить курорты на Азовском море – ЦНС

Украинская армия систематически наносит удары по тылам оккупантов на оккупированных территориях юга Украины. Однако, несмотря на это, российский диктатор Владимир Путин, создавая видимость якобы контролируемости ситуации, приказал гауляйтерам на местах создавать морские курорты и развивать туризм, в том числе на побережье Азовского моря.

Диктатору уже даже презентовали план строительства одного из таких "курортов" на оккупированной части Запорожья, однако правитель РФ раскритиковал его за "слишком осторожный подход". Подробности сообщили в Центре национального сопротивления.

Ситуация на оккупированных территориях юга Украины – далеко не так безоблачна, как хотелось бы Кремлю.

"Силы обороны наносят ракетные удары по тыловым пунктам российских оккупационных войск и уничтожают суда черноморского флота в оккупированном Крыму. По всему западному побережью полуострова россияне настроили окопы и укрепления. Оккупационные войска и администрации на ВОТ Украины постоянно ощущают активность украинского подполья", – обозначили текущую реальность в ЦНС.

Однако Путина, у которого, как известно, "все по плану", такие "мелочи" не беспокоят, поэтому он взялся "развивать туризм" на захваченных территориях Приазовья.

"Кремлевский диктатор провел совещание с привлечением представителей всех администраций на ТОТ по созданию новых круглогодичных морских курортов и развитию сферы туризма. Значительное внимание Путин уделил "планам развития" этого сектора в Приазовье. Учитывая, что Кремль поспешно строит автомагистраль и железнодорожную линию вдоль побережья Азовского моря, можно предположить, что такие курорты будут "зоной отдыха" разве что для оккупационных войск, работников оккупационных администраций и коллаборантов", – отметили в Центре.

Подобная имитация бурной деятельности имеет простое объяснение: таким образом Россия пытается показать, что на украинской земле она "навсегда".

"Такими заявлениями и действиями оккупанты пытаются заверить работников оккупационных администраций, коллаборантов и россиян, которые намерены поселиться на ВОТ, что проблемы с их безопасностью в конечном итоге будут решены. Путину уже даже презентовали план строительства морского курорта на ВОТ Запорожской области. Однако российскому диктатору не понравился чрезмерно осторожный подход. О том, что у него явно отсутствует реальное восприятие ситуации, свидетельствует то, что он призывает российских инвесторов развивать яхтинг на ВОТ Запорожской области", – добавили в Центре национального сопротивления.

Там также пообещали захватчикам, коллаборантам и россиянам, которые приедут на украинскую землю, "взрывной" курортный сезон-2024.

"Украинское подполье и Силы обороны Украины активно готовятся к летнему сезону и готовы продемонстрировать россиянам наиболее горячие точки для желающих посетить путинские курорты в Приазовье. А неравнодушных граждан призываем предоставлять полезную информацию в наш Спротив.Бот", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ЦНС рассказали, что оккупанты усиливают принудительную паспортизацию украинцев на ВОТ. За более чем два года оккупации захватчики смогли заставить взять российские "аусвайсы" менее половины местных жителей. Москва установила новый "дедлайн": местные гауляйтеры должны обеспечить 100% паспортизацию населения до 2026 года.

Также в Центре сообщали, что Россия предлагает жителям оккупированных территорий свидетельствовать о "преступлениях Украины" за деньги. Жителям Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска и других городов, разрушенных Россией после 24 февраля 2022 года, предлагают писать заявления о том, что человек или члены его семьи, в том числе дети, якобы пострадали от "обстрелов со стороны украинских войск". За это захватчики обещают "вознаграждение" в размере до 100 тысяч рублей.