Россия предлагает жителям оккупированных территорий свидетельствовать о 'преступлениях Украины' за деньги - ЦНС

Российские оккупанты и их приспешники просят жителей временно оккупированных территорий свидетельствовать о преступлениях, которые якобы "совершила Украина" за деньги. За это россияне обещают выплатить им до 100 тысяч рублей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Чтобы получить эту выплату, необходимо подать заявление, в котором говорится, что вы или члены вашей семьи, в частности ваши дети, пострадали от обстрелов "со стороны украинских войск".

Агитируют писать заявления жителей Мариуполя, Северодонецка, Лисичанская и других городов востока Украины, которые Россия стерла с лица земли при освобождении.

Эти заявления будут потом использоваться для создания нарратива о якобы преступлениях Вооруженных Сил Украины, которые, по логике безумных пропагандистов, обстреливали города, которые сами же и контролировали.

Итак, для создания альтернативной реальности российские власти цинично обещают денежные выплаты людям, которых они сами лишили средств существования, при условии, что они перепишут ответственность за преступления в Украине.

"Центр национального сопротивления отмечает, что фальсифицировать историю РФ не удастся. Каждый пропагандист на службе кремлевского фашизма будет привлечен к ответственности", – отметила в пресс-службе.

Напомним, российские оккупанты сняли издевательское видео с разрушенной украинской Авдеевки. Со смехом они рассуждали о том, как "ухудшился" город после оккупации Россией.

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе разрушают археологический памятник V тысячелетия до нашей эры. Для уничтожения кургана, расположенного в центре, оккупанты используют экскаваторы.

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