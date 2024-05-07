Оккупанты перебрасывают новое подразделение на Бердянское направление: что происходит. Видео

На Бердянское направление российские захватчики перебрасывают большое количество военной техники. Также в направлении Запорожской области едут грузовики с "гуманитарным грузом" в виде, вероятнее всего, артиллерийских снарядов.

Продолжается опрокидывание нового подразделения, техника которого маркирована пометкой V, поэтому на днях можно ожидать усиления давления оккупантов, в частности, в районе Работино. Вражеская колонна была замечена и зафиксирована на видео в районе Мариуполя, его опубликовал советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

На опубликованных им кадрах зафиксирована колонна военной техники, "распорошенная" из-за пробок на дороге от Новоазовска до Мариуполя. Техника, отметил Андрющенко, дальше направлялась в направлении Бердянска.

"Также зафиксировано перемещение БК большого габарита в составе замаскированных под гуманитарный груз колонн. Отмечены блок-посты по дороге, места остановки, пустые зерновозы в сторону Запорожской области и много интересного", – подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

Он добавил, что российские оккупанты недавно внезапно расконсервировали полигон под Мариуполем для артиллерии. Следовательно, предположил Андрющенко, так называемые "гуманитарные" грузовики перевозили именно партии снарядов. Однако активисты сопротивления устанавливают детали этих перевозок.

В целом же, добавил Андрющенко, фиксировалась ротация личного состава вражеской армии (подавляющее большинство техники маркировано не Z, а V).

"Основной вывод – россияне передают новое подразделение (отметка V) в Бердянское направление в рамках ротации. В ближайшие дни можем увидеть попытку увеличения давления в районе Работино (в частности, но не исключительно)", – предположил он.

Напомним, ранее стало известно, что жителей Мариуполя вербуют на войну против Украины. Полицейские и военные оккупационные армии останавливают автомобили и предлагают сразу на месте подписать контракт.

Также сообщалось, что Россия дает "азовцам" пожизненное, чтобы не возвращаться домой в рамках обменов. Родные защитников Мариуполя рассказали, из-за чего приходится проходить защитникам.