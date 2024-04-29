'Предлагают заключить контракт здесь и сейчас': жителей Мариуполя вербуют на войну против Украины. Фото

В оккупированном Мариуполе российские силовики прямо на улицах агитируют людей вступать в ряды войск РФ. Полицейские и военные оккупационные армии останавливают автомобили и предлагают сразу на месте подписать контракт.

Об этом 29 апреля рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он также опубликовал фото с улиц захваченного города, где оккупанты подстерегают "желающих" присоединиться к путинской армии.

"Мобилизация добралась до улиц Мариуполя. Прямо сейчас", – написал Андрющенко.

По его словам, на площади Свободы захватчики выставили палатку "Армия России".

"Немобилизационный рекрутинг. А чтобы рекрутинг шел веселее – к нему добавили полицаев с военными. Которые очень ласково предлагают заключить контракт прямо здесь и сейчас", – рассказал советник мэра.

Он добавил, что до "упаковки в бус" осталось пару шагов – уже скоро это явление можно будет увидеть на улицах оккупированного города.

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