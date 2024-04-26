Оккупанты в Мариуполе ловят мигрантов, их могут бросить на войну против Украины, – Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе проходят массовые рейды против мигрантов. Так, захватчики вылавливают на улицах города людей азиатской внешности, загружают в грузовики и доставляют в военкоматы.

В дальнейшем оккупанты могут бросить их на войну против Украины. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Он также сообщил, что инициативу по "очистке" от мигрантов основал депутат Госдумы РФ Сергей Миронов.

"В Мариуполе массово зачищают мигрантов. Напротив площади Свободы не менее 20 новых граждан России азиатской внешности "вежливо" загружены в грузовик и доставлены в военкомат. Ждем на линии фронта. А так – никакой мобилизации, ага.

Интересно, что старт зачистки дал депутат Госдумы Сергей Миронов (на скриншоте) позавчера. С учетом того, что реально происходит, это был не просто призыв, а команда к действию", – написал Андрющенко.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 апреля вблизи временно оккупированного Мариуполя прогремело по меньшей мере 12 взрывов. У противника как минимум семь человек офицерского состава перешли в ряды "двухсотых", еще более 10 получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 апреля на временно оккупированной территории украинские патриоты заметили переброску сил противника, в том числе инженерных подразделений ВС РФ. Технику захватчиков зафиксировали в Мариупольском районе Донецкой области.

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