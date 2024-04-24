Под Мариуполем прогремела серия взрывов, оккупанты перемещают склады: появились подробности

В ночь на 24 апреля вблизи временно оккупированного Мариуполя прогремело по меньшей мере 12 взрывов. После этого оккупанты начали перемещать склады.

Детали "бавовны" сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, взрывы слышали все районы города и побережья вплоть до Бердянска, хотя по самому Мариуполю "прилеты" не зафиксированы.

"Через пол часа после взрывов российские мониторинговые паблики сообщили о "работе Торнадо-С с ракетами дальностью до 300 км по Курахово". Предварительно информация выглядит как очередное "успокоительное" из серии "горел камьИш"", – отметил Андрющенко, добавив, что другие детали устанавливаются.

"После "бавовны" "горенья камьИша" ожидаемо происходило активное внутреннее перемещение складов. Прямое свидетельство об оценке безопасности со стороны россиян. Реальной оценки", – подчеркнул Андрющенко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 22 апреля на временно оккупированной территории украинские патриоты заметили перебрасывание сил противника, в том числе инженерных подразделений ВС РФ. Технику захватчиков зафиксировали в Мариупольском районе Донецкой области.

– После взрыва в Мариуполе 22 апреля захватчики потушили пожар только ночью, а затем грузовиками вывозили оттуда раненых. Прилет был непосредственно в Левобережном районе.

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