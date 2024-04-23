Оккупанты вывозили раненых 'Ураламы': Андрющенко раскрыл детали взрыва в Мариуполе

Вечером в понедельник, 22 апреля, Силы обороны нанесли удар по большому расположению российских военных во временно оккупированном Мариуполе. Пожар от "бавовны" захватчики потушили лишь ночью, а затем грузовиками вывозили оттуда раненых.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал советник городского главы украинского города Петр Андрющенко. По его словам, прилет был непосредственно в Левобережном районе.

"Это восточная часть города в районе улицы Таганрогской. Там есть два больших расположения российских оккупантов. По одному из них и был прилет", – уточнил он.

Чиновник часто делится информацией от Мариупольского сопротивления о событиях в захваченном врагом городе-Герое, и накануне именно он указал об ударе по врагу и опубликовал фото огненного зарева, озарявшего небо в районе взрыва.

Андрющенко говорит, что оккупанты смогли потушить пожар после полуночи 23 апреля и только после этого принялись вывозить раненых – на военных "Уралах". Он предположил, что враг понес большие потери – если не ликвидированными, то точно тяжелыми "300-ми".

"Наше сопротивление в городе передает информацию, что оттуда выехали три "Урала" с людьми в сторону Новоазовска. Скорее всего, вывозили тяжелых раненых. Поскольку таких в Мариуполе не оставляют, а принимают только легких и средней тяжести раненых – то есть тех, кого могут спасти. Тяжелых везут в Новоазовск и Таганрог", – объяснил чиновник.

Напомним, что после взрыва в Мариуполе вечером 22 апреля оккупанты утверждали, что в городе "горит камыш". Пропагандистские российские издания тоже отрицали прилет, впрочем не смогли объяснить мощный пожар, разгоревшийся во время ливня.

Как сообщал OBOZ.UA, незадолго до этого враг перебросил в Мариуполь инженерные подразделения ВС РФ. Военную технику и захватчиков украинские партизаны зафиксировали в Мариупольском районе Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!