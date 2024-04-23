'Не прилет': в оккупированном Мариуполе вспыхнул загадочный пожар во время дождя. Фото

Во временно захваченном войсками России Мариуполе вечером в понедельник, 22 апреля, вспыхнул масштабный пожар. Российские оккупанты утверждают, что "горит камыш", однако, на самом деле это может быть прилет по казармам захватчиков.

Как сообщил на своем канале в Telegram советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пожар произошел в Левобережном районе города. На опубликованных кадрах видно зарево.

В это время в городе дождило и было слышно гром. Именно на гром оккупанты списали взрывы в городе. Пропагандистские российские издания отрицали прилет, впрочем, не смогли объяснить мощный пожар во время ливня.

"Мариуполь. Стадия возражения. Весь город наблюдает, как пылает на Левобережье "неприлет", но признать очевидное не хочет. Гром, ага, гром. Ну-ну. Утром будем знать, что там "небавовнило", – написал Андрющенко.

Позже он подсказал оккупационным российским войскам, где искать прилет в Мариуполе, опубликовав карту. Там, по его словам, расположены казармы оккупантов и их техника.

"Подсказываю, где искать, пока не поняли. Здесь и здесь – везде казармы и техника. Где-то уже было", – добавил советник мэра.

В то же время, мониторинговый канал Monitor сообщил, что вблизи Мариуполя зафиксировано попадание.

"Вблизи в.о. Мариуполя попадание", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне украинские патриоты заметили перекидывание сил противника, в том числе инженерных подразделений ВС РФ в Мариупольском районе. Партизаны зафиксировали "большое пополнение оккупантов".

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