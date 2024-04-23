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"Не прилет": в оккупированном Мариуполе вспыхнул загадочный пожар во время дождя. Фото

Ольга Липич
War
2 минуты
1,1 т.
'Не прилет': в оккупированном Мариуполе вспыхнул загадочный пожар во время дождя. Фото

Во временно захваченном войсками России Мариуполе вечером в понедельник, 22 апреля, вспыхнул масштабный пожар. Российские оккупанты утверждают, что "горит камыш", однако, на самом деле это может быть прилет по казармам захватчиков.

Как сообщил на своем канале в Telegram советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пожар произошел в Левобережном районе города. На опубликованных кадрах видно зарево.

"Не прилет": в оккупированном Мариуполе вспыхнул загадочный пожар во время дождя. Фото

В это время в городе дождило и было слышно гром. Именно на гром оккупанты списали взрывы в городе. Пропагандистские российские издания отрицали прилет, впрочем, не смогли объяснить мощный пожар во время ливня.

"Не прилет": в оккупированном Мариуполе вспыхнул загадочный пожар во время дождя. Фото
"Не прилет": в оккупированном Мариуполе вспыхнул загадочный пожар во время дождя. Фото

"Мариуполь. Стадия возражения. Весь город наблюдает, как пылает на Левобережье "неприлет", но признать очевидное не хочет. Гром, ага, гром. Ну-ну. Утром будем знать, что там "небавовнило", – написал Андрющенко.

"Не прилет": в оккупированном Мариуполе вспыхнул загадочный пожар во время дождя. Фото
"Не прилет": в оккупированном Мариуполе вспыхнул загадочный пожар во время дождя. Фото

Позже он подсказал оккупационным российским войскам, где искать прилет в Мариуполе, опубликовав карту. Там, по его словам, расположены казармы оккупантов и их техника.

"Подсказываю, где искать, пока не поняли. Здесь и здесь – везде казармы и техника. Где-то уже было", – добавил советник мэра.

"Не прилет": в оккупированном Мариуполе вспыхнул загадочный пожар во время дождя. Фото

В то же время, мониторинговый канал Monitor сообщил, что вблизи Мариуполя зафиксировано попадание.

"Вблизи в.о. Мариуполя попадание", – говорится в сообщении.

"Не прилет": в оккупированном Мариуполе вспыхнул загадочный пожар во время дождя. Фото
Мариуполь на карте

Как сообщал OBOZ.UA, накануне украинские патриоты заметили перекидывание сил противника, в том числе инженерных подразделений ВС РФ в Мариупольском районе. Партизаны зафиксировали "большое пополнение оккупантов".

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