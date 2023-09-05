Позволит уменьшить процент смертей на поле боя: боевым медикам разрешили переливать кровь на догоспитальном этапе

Кабинет министров Украины разрешил боевым медикам переливать кровь на догоспитальном этапе с целью уменьшить процент смертей военных на поле боя. Министерство здравоохранения расширяет специальную обучающую программу по основам трансфузионной терапии.

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Об этом сообщили на сайте Минздрава. На тренинге военные смогут получить навыки по переливанию универсальной группы крови – 1 отрицательной.

В Минздраве объяснили такую необходимость, ведь все понимают, сколько военных сегодня получают травмы на поле боя, поэтому кровь к пациенту нужно приблизить всеми возможными методами.

"Это в буквальном смысле залог выживания наших воинов", – отметили в ведомстве.

"Цена промедления слишком высока – речь идет о человеческой жизни. Сегодня правительство приняло важное решение, позволив переливать кровь боевым медикам, которые прошли соответствующее обучение. Это практика стран НАТО. Теперь мы имплементируем ее и в Украине", – подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Переливание крови боевые медики будут проводить в автомобиле во время эвакуации раненого в стабилизационный пункт или госпиталь. Предполагается, что такие меры позволят существенно снизить процент превентивных смертей на поле боя, связанных с кровопотерей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил стабилизационные пункты в Донецком и Запорожском направлениях, где спасают раненых украинских военнослужащих. Глава государства пообщался с боевыми медиками и наградил их и военных, которые сейчас проходят лечение.

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