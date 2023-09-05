'Спасают героев, возвращают жизни': Зеленский посетил и наградил боевых медиков в прифронтовой зоне. Фото и видео

В понедельник, 4 сентября, президент Украины Владимир Зеленский посетил стабилизационные пункты, где спасают украинских военнослужащих, получивших ранения в Донецком и Запорожском направлениях. Там он пообщался с боевыми медиками и наградил их и военных, которые сейчас проходят лечение.

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Об этом сообщили в Telegram-канале главы государства и в Офисе президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Зеленский также расспросил медиков об их неотложных нуждах и поблагодарил их за спасенные жизни.

Во время визита на Донетчину он посетил стабилизационный пункт 37-й отдельной бригады морской пехоты. Там после эвакуации с передовой медики оказывают первую помощь воинам с Донецкого направления. Количество пациентов зависит от интенсивности боевых действий – иногда там может находиться до 30 военнослужащих с разными видами травм.

На Запорожье Зеленский посетил стабилизационный пункт, развернутый от 450-го военного госпиталя ОУВ "Запорожье", ОСУВ "Таврия". Там медики стабилизируют состояние раненых защитников, а при необходимости также проводят неотложные операции и готовят бойцов к дальнейшей эвакуации в медучреждения.

"Наши боевые медики. Большая благодарность за то, что сохраняете жизнь наших военных, возвращаете силу. Наши герои, которые проходят лечение. Очень смело, что вы остаетесь в строю. Спасибо за этот ваш выбор – выбор защищать Украину. Желаю только здоровья и победы", – написал президент.

Он отметил их мужество и вручил боевым медикам и раненым военным ордена "За мужество" ІІІ степени.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Глава украинского государства Владимир Зеленский в понедельник, 4 сентября, посетил в Донецкой области боевые бригады, которые защищают Украину от оккупантов в составе оперативно-тактической группировки "Донецк". Президент пообщался с воинами восьми бригад.

– Зеленский также побывал в боевых бригадах, которые выполняют задачи в составе оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Запорожском направлении. Воины рассказали главе государства о дальнейших шагах по освобождению Украины от оккупантов.

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