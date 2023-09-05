'Отражают российскую агрессию': Зеленский посетил боевые бригады ВСУ на Запорожском направлении. Видео

Президент Владимир Зеленский побывал в боевых бригадах, которые выполняют задачи в составе оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Запорожском направлении. Воины рассказали главе государства о дальнейших шагах по освобождению Украины от оккупантов.

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Об этом сообщила пресс-служба Зеленского в понедельник, 4 сентября. Как отмечается, президент заслушал доклад командующих об оперативной обстановке на передовой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В частности, он встретился с бойцами 148-й отдельной артиллерийской бригады, 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 71-й отдельной егерской бригады.

"Спасибо за каждый ваш шаг на пути к победе Украины!" – отметил Зеленский.

В пресс-службе добавили, что глава государства обсудил с командирами тактику борьбы с беспилотниками оккупационных войск России. Особое внимание было уделено потребностям бригад Сил обороны и актуальным проблемным вопросам.

Также Зеленский наградил бойцов, отличившихся в защите суверенитета и территориальной целостности Украины на Запорожском направлении.

Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" было присвоено командиру аэромобильного батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ майору Олегу Дмитруку. Воин защищает Украину от российских окупантов с 2014 года.

Дмитрук участвовал в боях за освобождение Славянска, Краматорска, Красного Лимана, Кривой Луки, Марьинки. Во время полномасштабного вторжения России в мае 2022 года возглавил аэромобильный батальон, участвовавший в освобождении Бериславщины в Херсонской области.

Также Зеленский вручил ордена Богдана Хмельницкого І-ІІІ степеней, "За мужество" ІІ-ІІІ степеней и ордена княгини Ольги ІІІ степени защитникам и защитницам из состава ОСУВ "Таврия", отличившимся храбростью во время защиты Украины.

"От себя и от всех украинцев скажу слова благодарности вам за великую службу, которую вы несете эти месяцы и, к сожалению, годы. Службу, которая полностью приведет к победе Украины, украинского народа ради будущего. Я благодарю каждого и каждую из вас. Спасибо за то, что вы, рискуя своей жизнью, защищаете наше государство, каждого и каждую из нас. Желаю победы, вернуться живыми к своим родным, своим родителям, детям, к своим любимым. Еще раз спасибо от всей Украины", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этот же день Зеленский посетил в Донецкой области боевые бригады, которые защищают Украину от оккупантов в составе оперативно-тактической группировки "Донецк". Президент пообщался с воинами восьми бригад.

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