Правительство Бельгии одобрило пакет военной помощи для Украины на 92 млн евро: что в него войдет

Правительство Бельгии 27 января приняло решение предоставить Украине пакет военной помощи на сумму 92 млн евро. В него войдут автомобили, переносные зенитные комплексы, стрелковое и легкое противотанковое вооружение.

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Об этом заявил премьер-министр Александр Де Кроо после еженедельного заседания совета министров в Брюсселе, передает RTBF.

"Сегодня эта существенная помощь, дополняющая помощь наших партнеров, направлена ​​на то, чтобы позволить украинской армии сдержать новое наступление российской армии в ближайшие недели", – сказал он.

Ранее СМИ рассекретили содержимое нового пакета помощи от Брюсселя. Сообщалось, что в него войдут:

– ракеты "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, которые можно использовать для ЗРК NASAMS,

– пусковые установки для ЗРК Mistral (без ракет – их Украина должна получить от Норвегии и Франции, поскольку у Бельгии их не осталось),

– винтовки SCAR и пулеметы 5,56 Minimi и 12,7 мм M2.

Новый пакет военной помощи дополнит предыдущие общей суммой 186 млн евро. Кроме того, с начала масштабного вторжения страна поставила Украине топлива на 44 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бельгия на данный момент не может передать Украине тяжелую технику, поскольку ее нет на складах. Бельгийские танки были перепроданы около десяти лет назад, поскольку вышли из строя и больше не эксплуатировались.