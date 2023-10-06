Правительство Дании приобрело завод по производству боеприпасов: продукцию будут поставлять в Украину

В пятницу, 6 октября, стало известно, что правительство Дании приобрело завод по производству боеприпасов в Северной Ютландии (регион Дании). Предприятие находится в городе Эллинг на севере муниципалитета Фредериксхавн.

Об этом пишет местное издание The Local, ссылаясь на Министерство обороны Дании. В то же время сумма, которую государство заплатило за фабрику, не разглашается.

Скорее всего, снаряды, которые будут там производить, будут поставлять в Украину – об этом ранее уже писали СМИ. Министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен не подтвердил это прямо, однако отметил, что полномасштабное российское вторжение в Украину создало серьезную нагрузку на производство боеприпасов в Европе.

"Общая критическая ситуация ясно показала мне как министру обороны необходимость возобновления производства боеприпасов в Дании", – сказал он.

По словам министра, этот завод рассматривался как потенциальный поставщик боеприпасов еще с марта прошлого года. Поульсен добавил, что поставка изготовленных там снарядов – в интересах национальной безопасности Дании.

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Отмечается, что завод был приобретен местным инвестором в прошлом году после того, как он пустовал с 2020 года. Его повторное открытие позволит создать рабочие места жителей региона.

Ранее Дания выделила $14 млн на боеприпасы для Украины. Там заявили, что наша страна остро нуждается в специальных артиллерийских снарядах в борьбе с агрессией России.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания и НАТО предупредили, что у западных государств заканчиваются боеприпасы, которые можно предоставить Украине. Поэтому производство нужно увеличить.

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