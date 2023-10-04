'Уже видно дно бочки': в НАТО призвали союзников ускорить наращивание производства боеприпасов

Великобритания и НАТО предупредили, что у западных государств заканчиваются боеприпасы, которые можно предоставить Украине. Поэтому производство нужно увеличить.

Об этом сообщила CNN. Издание цитирует слова глава Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра и министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи

Роб Бауэр на Варшавском форуме безопасности заявил, что правительствам и производителям оборонной продукции сейчас "приходится наращивать производство гораздо более быстрыми темпами".

Поскольку Украина ежедневно выпускает тысячи снарядов, большинство которых получены от НАТО, запасы быстро уменьшаются.

"Уже видно дно бочки", – сказал Роб Бауэр.

По его словам, союзники увеличили бюджеты перед началом войны, но производственные мощности не выросли, что в свою очередь привело к повышению цен еще до начала войны.

"Это усиливалось тем, что мы отдаем в Украину системы вооружения и боеприпасы, но не с полных складов. Мы начали отдавать с полузаполненных или нижних складов в Европе, поэтому уже видно дно", – сказал Бауэр.

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Министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи, выступая на той же платформе вместе с Бауэром, заявил, что модель "точно в срок" не работает, когда нужно быть готовым к завтрашнему бою.

"Нам необходимы большие объемы. Система "точно в срок в необходимом количестве", которую мы строили вместе 30 лет в наших либеральных экономиках, подходит для многих вещей, но не для Вооруженных сил, когда идет война", - сказал Джеймс Хиппи.

Он подчеркнул, что помощь Украине должна продолжаться.

"Мы не можем остановиться лишь потому, что наши запасы выглядят несколько истощенно. Мы должны поддерживать Украину в борьбе сегодня вечером, и завтра, и послезавтра, и послезавтра. Потому что если мы остановимся, это не значит, что Путин автоматически остановится" – сказал британский министр обороны.

Он добавил, что это значит "продолжать поставлять изо дня в день и восстанавливать наши собственные запасы".

Как сообщал OBOZREVATEL, семь стран ЕС заказали 155-мм артиллерийские снаряды для Украины на 2 млрд евро. Эти боеприпасы являются одними из важнейших в интенсивных боевых действиях ВСУ.

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