Семь стран ЕС заказали снаряды для Украины на 2 млрд евро: что известно

Семь стран Евросоюза заказали 155-мм артиллерийские снаряды по ускоренной процедуре Европейского оборонного агентства (EDA), чтобы доставить необходимые ВСУ боеприпасы и пополнить собственные истощенные запасы. Эта закупка осуществляется в рамках плана на 2 миллиарда евро, запущенного в марте с целью доставки в Украину 1 миллиона артснарядов и ракет в течение года.

Как отметило Reuters, снаряды 155-го калибра являются одними из наиболее важных в интенсивных боевых действиях в Украине. "Семь государств-членов [ЕС] уже разместили заказы на 155-мм боеприпасы по ускоренной процедуре EDA", – сообщило агентство в ответ на запрос журналистов.

Некоторые официальные лица выразили скептицизм по поводу того, что цель закупок будет достигнута. Однако эта инициатива "ознаменовала собой значительный шаг в растущей роли ЕС в обороне", считает автор статьи.

В EDA отказались назвать конкретные государства, заявив, что это может комментировать каждое отдельное правительство. Свое участие в закупках по состоянию на 29 сентября подтвердило министерство обороны Литвы.

Агентство также не назвало конкретную стоимость и количество заказов, объяснив, что большая часть информации является конфиденциальной. В то же время в EDA раскрыли, что сделки заключались как на готовые снаряды, так и на компоненты (взрыватели, заряды, капсюли).

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Боеприпасы, заказанные странами Европейского Союза, используются артиллеристами Сил обороны Украины во французских CAESAR, польских Krab, немецких PzH2000 и словацких Zuzana.

Оформив заказы до конца сентября, государства имеют право подать заявку на возмещение расходов на боеприпасы, закупленные для Украины, из фонда ЕС.

Как писал OBOZREVATEL:

– США тем временем активно увеличивают и совершенствуют свои заводы, специализирующиеся на производстве минометных систем и БК. Это провоцируется тем, что война РФ против Украины повысила спрос на минометы во всем мире.

– Также известно, что Штаты планируют за два года увеличить ежемесячное производство 155-мм артиллерийских снарядов.

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