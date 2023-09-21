США расширят производство минометов и снарядов к ним из-за увеличения потребностей ВСУ – Shephard News

США активно увеличивают и совершенствуют свои заводы, специализирующиеся на производстве минометных систем и боеприпасов. Это провоцируется тем, что война РФ против Украины повысила спрос на минометы во всем мире.

Об этом сообщает издание Shephard Media. Армия США и предприятия оборонно-промышленной базы активно расширяют и совершенствуют свои производственные мощности, а также улучшают возможности в области производства минометных систем и боеприпасов.

Издание пишет, что война РФ против Украины повысила спрос на минометы во всем мире.

"Понимая необходимость быть готовыми к поставкам больших объемов снарядов и систем, США наращивают усилия по улучшению своих производственных мощностей", – говорится в материале.

Армия США и предприятия оборонно-промышленного сектора недавно объявили о вложениях в расширение и современное обновление своих производственных мощностей, а также о наращивании производственных возможностей.

Видео дня

Один из компонентов армейской органической промышленной базы (ОИБ), а именно арсенал Уотервлит (WVA), будет подвергнут 15-летнему процессу модернизации.

Напомним, что в США заявили, что имеют беспрецедентную возможность отслеживать применение американского оружия в Украине. Вариант абсолютно точен и беспроиграшен.

Как сообщал OBOZREVATEL, администрация президента США Джо Байдена близка к одобрению поставок в Украину ракет большего радиуса действия, наполненных кассетными бомбами. Это позволит Киеву нанести значительный ущерб российским захватчикам на оккупированной РФ территории.

В Министерстве обороны США отреагировали на сообщения американских СМИ о том, что Белый дом якобы уже близок к решению о передаче украинской армии ракет большой дальности ATACMS. В ведомстве заявили, что пока нет новой информации об этом.

8 сентября издание ABC News также сообщило, что решение о передаче ВСУ ATACMS якобы уже "на столе" в Белом доме. Журналисты заявили, что США обнаружили, что в их арсенале больше ATACMS, чем предполагалось.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!