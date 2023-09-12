США близки к тому, чтобы одобрить поставки Украине ракет ATACMS с кассетными боеголовками – Reuters

Администрация президента США Джо Байдена близка к одобрению поставок в Украину ракет большего радиуса действия, наполненных кассетными бомбами. Это позволит Киеву нанести значительный ущерб российским захватчикам на оккупированной РФ территории.

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Об этом пишет издание Reuters, ссылаясь на информацию четырех американских чиновников. Речь идет о ракетах ATACMS и GMLRS.

По данным источников издания, увидев успешное применение ВСУ кассетных боеприпасов, доставленных 155-мм артиллерийскими снарядами в последние месяцы, рассматривают возможность отправки одной или двух армейских тактических ракетных систем ATACMS с дальностью до 300 км, или управляемой реактивной системы залпового огня GML действия 70 км, наполненных кассетными бомбами.

В случае одобрения, любой вариант будет доступен для быстрой доставки в Киев, отметили чиновники.

Сейчас Украина оснащена 155-миллиметровой артиллерией с максимальной дальностью стрельбы в 45 км, что несет до 48 бомб.

В то же время, ATACMS может запускать около 300 или более бомб. Реактивная система GMLRS, версию которой Украина имеет на вооружении уже несколько месяцев, могла бы рассеивать до 404 кассетных боеприпасов.

В связи с тем, что украинское наступление демонстрирует признаки прогресса, администрация стремится усилить ВСУ в жизненно важный момент, сообщили источники.

ATACMS – это управляемая ракета "земля – земля" американской разработки, которую можно запускать с HIMARS или MLRS M270. Дальность – от 165 до 310 км в зависимости от модификации.

Ракета имеет улучшенный пакет наведения с глобальной системой позиционирования. Снаряд несет в себе осколочно-фугасную боеголовку класса WDU18 массой 500 фунтов (свыше 220 кг).

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине важно не делать паузу в контрнаступлении, чтобы освободить все свои территории от российской оккупации. Он пояснил, что украинская армия нуждается в тактических баллистических ракетах ATACMS. Глава государства надеется, что во время предстоящего разговора с президентом США Джо Байденом удастся добиться желаемого результата.

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