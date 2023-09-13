США обладают беспрецедентной возможностью отслеживать применение американского оружия в Украине, – сенатор Макконнелл

В США заявили, что имеют беспрецедентную возможность отслеживать применение американского оружия в Украине. Вариант абсолютно точен и беспроигрышен.

Видео дня

Об этом сказал сенатор, лидер республиканцев в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл, выступая в сессионном зале Сената, сообщает Укринформ.

"Это беспроигрышный вариант. Соединенные Штаты получают беспрецедентную информацию о том, как используется наше оружие", – заявил Макконнелл.

Он добавил, что таким образом США улучшает свой боевой арсенал, ведь Вашингтон хорошо понимает, как применяется американское вооружение.

"Вооруженные силы США также получают уникальный взгляд на ситуацию на поле боя и вызовы, с которыми сталкиваются украинские силы", – добавил Макконнелл.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина – не Ирак и не Афганистан.

"Это – современная демократия, преданная интеграции с Западом. Я не говорю, что коррупция исчезла. Даже в худших конфликтах или в развитых демократиях человеческая природа остается такой. Но изменилась калькуляция расходов. И надежные, независимые антикоррупционные органы добиваются изменений", – отметил сенатор. .

Макконнелл упомянул и о впечатлениях группы сенаторов, посетивших штаб-квартиру в Германии.

"Законодатели собственными глазами увидели профессиональную многонациональную работу по поддержке Украины и остались поражены. Благодаря этим усилиям имеем беспрецедентное понимание того, как почти 30 типов западных систем вооружения и транспортных средств используются Украиной, часто вплоть до серийного номера", – резюмировал лидер республиканцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, администрация президента США Джо Байдена близка к одобрению поставок в Украину ракет большего радиуса действия, наполненных кассетными бомбами. Это позволит Киеву нанести значительный ущерб российским захватчикам на оккупированной РФ территории.

В Министерстве обороны США отреагировали на сообщения американских СМИ о том, что Белый дом якобы уже близок решению о передаче украинской армии ракет большой дальности ATACMS. В ведомстве заявили, что пока нет новой информации об этом.

8 сентября издание ABC News также сообщило, что решение о передаче ВСУ ATACMS якобы уже "на столе" в Белом доме. Журналисты заявили, что США обнаружили, что в их арсенале больше ATACMS, чем предполагалось.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!