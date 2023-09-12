'Сделаем объявление': в Пентагоне ответили на слухи о вероятной передаче Украине ракет ATACMS

В Министерстве обороны США отреагировали на сообщение американских СМИ о том, что Белый дом якобы уже близок к решению о передаче украинской армии ракет большой дальности ATACMS. В ведомстве заявили, что в данный момент нет новой информации об этом.

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Как сказал спикер Пентагона Пат Райдер в понедельник, 11 сентября, Вашингтон продолжает поддерживать "тесный контакт" с союзниками относительно оборонных потребностей Украины. Однако сейчас у США "нет ничего нового для объявления", передает "Радио Свобода".

"Когда и если появится что-то новое – мы, конечно, сделаем объявление, но по состоянию на сегодняшний день я не могу ничего нового предоставить", – сказал Райдер.

Напомним, что 11 сентября издание Reuters, ссылаясь на информацию четырех американских чиновников, написало, что администрация президента США Джо Байдена близка к одобрению поставок в Украину ракет большего радиуса действия, наполненных кассетными бомбами. Речь идет о ракетах ATACMS и GMLRS.

По данным источников журналистов, увидев успешное применение ВСУ кассетных боеприпасов, в Вашингтоне рассматривают возможность отправки одной или двух систем ATACMS или управляемой реактивной системы залпового огня GML.

8 сентября издание ABC News также сообщило, что решение о передаче ВСУ ATACMS якобы уже "на столе" в Белом доме. Журналисты заявили, что США обнаружили, что в их арсенале больше ATACMS, чем первоначально предполагалось.

Как известно, дальность управляемой ракеты "земля – земля" американской разработки ATACMS, которую можно запускать из HIMARS или MLRS M270, от 165 до 310 км в зависимости от модификации.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Германии Анналена Бербок косвенно высказалась в поддержку передачи Украине крылатых ракет Taurus. Она заявила, что Берлин "рассматривает все пожелания" Киева, а полномасштабное вторжение России показывает, что "каждый день имеет значение".

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