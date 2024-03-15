Правительство Германии против заморозки войны в Украине и поддерживает мирный план Зеленского – заявление

В правительстве Германии не поддерживают идею возможности заморозки войны в Украине. Позиция канцлера Олафа Шольца относительно поддержки нашего государства, которое дает отпор российской агрессии, остается неизменной.

Об этом во время брифинга в пятницу, 15 марта, сказал спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт, передает "Укринформ". Он отметил, что не будет комментировать заявление главы фракции социал-демократов в Бундестаге Рольфа Мютцениха, который сказал о таком сценарии с заморозкой войны.

"Мы не оцениваем заявления парламентариев, но позиция канцлера по поводу украинского конфликта остается и будет оставаться неизменной: мы поддерживаем Украину в ее защите против российского агрессора так долго, как потребуется, и всем, что мы считаем необходимым и можем передать", – подчеркнул. Гебештрайт.

Он также не считает, что слова Мютцених в четверг можно воспринимать как требование. Депутат сказал, что рядом со поставкой вооружений не нужно исключать дискуссий о том, как быть дальше.

"Это не является позицией правительства…Правительство поддерживает 10 пунктов мирного плана президента Владимира Зеленского", – подчеркнул спикер правительства.

Добавим, что на слова Мютцениха возмущенно отреагировали многие политики демократических партий, которые назвали их угрожающими.

Сам же лидер фракции СДПГ в парламенте отверг критику и отметил, что накануне во время обсуждения поставок Украине дальнобойных ракет он "четко высказался за поддержку Украины, в частности оружием и боеприпасами, но предлагал подумать не только о военной помощи, но и об условиях возможного прекращения войны". Мютцених также подчеркнул, что "Россия не должна выиграть эту войну".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский объяснил, что заморозка войны в Украине стала бы для нашего государства серьезным вызовом и большой проблемой. Ведь прекращение активных боевых действий означало бы не паузу в войне, а возможность отдыха для российского президента Владимира Путина и его войск.

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