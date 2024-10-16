Право на бронирование предприятий могут забрать у ОВА и передать исключительно министерствам – СМИ

У областных военных администраций могут забрать право на признание критических для экономики предприятий. Соответственно вопросам бронирования от мобилизации займутся только министерства.

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Об этом пишет Forbes Ukraine, ссылаясь на слова собеседников в Офисе президента. Минобороны проведет аудит критических для экономики предприятий, что может изменить порядок бронирования.

По словам источников в ОП, в начале октября у президента состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы мобилизации.

"Военные отметили, что нынешняя модель бронирования срывает мобилизационные процессы", – рассказал источник.

После того, как 17 июля правительство запустило новый механизм бронирования через "Действие", процесс ускорился, и сейчас более 1,5 миллиона человек имеют бронь.

На фоне этого Минобороны инициировало аудит критических для экономики предприятий. Президент поручил проверить, все ли предприятия, получившие бронь, действительно критичны для экономики.

Претензии к бронированию возникли со списками, поданными областными военными администрациями. Помимо основных семи критериев, каждая ОВА имеет свой отдельный перечень требований для признания критических предприятий.

Так, например, Днепровская ОВА установила еще восемь критериев, выполнив один из которых компания может считаться критически важной. А некоторые ОВА имеют перечни из нескольких десятков дополнительных критериев, отмечает Forbes.

Как говорят собеседники издания, в ОП и правительстве ожидают, что после аудита Минобороны ОВА могут потерять право представлять критические предприятия, и это будет делать всего несколько министерств.

Предприятия, которые не пройдут аудит, лишатся статуса критических и не смогут бронировать сотрудников.

Напомним, украинские СМИ 9 октября сообщили, что правительство якобы поставило на паузу бронирование работников от мобилизации. Действие некоторых положений по определению критически важных предприятий было приостановлено до 15 ноября 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минобороны Украины отрицали приостановку бронирования работников предприятий от мобилизации. В то же время в Украине проведут аудит критических предприятий, получивших такой статус от органов местного самоуправления.