Правящая грузинская партия хочет судить Саакашвили за провокацию России к нападению в 2008 году – ISW
Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" обвинила бывшего президента Михеила Саакашвили в провоцировании войны России против страны в 2008 году. Также она пытается положить на заключенного политика вину за последующую незаконную оккупации Кремлем Абхазии и Южной Осетии по приказу неуказанных "внешних субъектов".
Об этом сообщил Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики говорят, что политсила продолжила наративы, отражающее информационную операцию Москвы и призванные оправдать насилие РФ против территориальной целостности и суверенитета государств, ранее колонизированных СССР и Российской империей.
Так, политический совет "Грузинской мечты" заявил, что он должен провести "юридический процесс", информируя общественность о якобы "изменнических действиях" Саакашвили и его партии "Единое национальное движение". Подчеркивается, что они обвинили бывшего президента, а не Россию, в войне 2008 года и оккупации территории Грузии, и вместо этого оправдывают действия РФ, которые были осуждены международным сообществом.
"Нарратив "Грузинской мечты" тесно перекликается с информационными операциями Кремля относительно российско-грузинской войны, более широкими информационными операциями, используемыми для оправдания войны России против Украины, и растущими угрозами суверенитету и территориальной целостности Молдовы", – указали аналитики.
Они напомнили, что страна-агрессор РФ неоднократно обвиняла прозападных и продемократических лидеров соседних стран в сотрудничестве с "внешними субъектами" в ущерб российским интересам. При этом сама она проводила судебные разбирательства в попытке оправдать свое вторжение, оккупацию и гибридные операции против суверенных стран.
Известный российский блогер, связанный с Кремлем, принял к сведению заявления "Грузинской мечты" и усилил предыдущие обвинения российских властей против Саакашвили и Запада в целом, предположив, что этот нарратив может получить поддержку в более широком информационном пространстве РФ.
Как сообщал OBOZ.UA, в начале августа Тбилисский городской суд избрал Михеилу Саакашвили меру пресечения в виде ареста по делу о незаконном пересечении границы. Хотя политик уже почти три года остается за решеткой, обвинение заявило, якобы он может повлиять на свидетелей, уничтожить доказательства или "совершить новое преступление".
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