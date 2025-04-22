Празднование на руинах: оккупанты завешали разрушенный Бахмут плакатами к 9 мая. Видео

Российские оккупанты подготовили разрушенный ими Бахмут к празднованию 9 мая. Весь город захватчики завешали плакатами к 80-летию "победы в Великой Отечественной войне", однако смотреть на них некому – на улицах совсем не видно людей.

Видео дня

На опубликованных в сети кадрах можно увидеть только пустой и разбитый Бахмут, здания без окон и крыш, солдат страны-агрессора и целый ряд больших и маленьких плакатов до дня победы.

"Приближаем победу. Все ближе и ближе", – заявил автор видео, который, очевидно, приложил руку к "украшению" Бахмута.

Каждый столб, на котором висят плакаты, россияне не забыли обозначить цвета своего флага. Также местами они установили советские флаги.

В Бахмуте все еще можно увидеть следы прошедшей мирной жизни: старую рекламу заведений, которые уже давно не работают, и надписи на украинском языке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле, чтобы показать хоть какую-то "победу", строго приказали своим оккупационным войскам до 9 мая выйти на административную границу между Донецкой и Днепропетровской областями. Однако ВСУ мужественно останавливают вражеские штурмы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!