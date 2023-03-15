''Преданный сын своего народа'': в боях за Украину погиб 25-летний защитник из Винницкой области. Фото

В боях за Украину с российскими оккупантами погиб 25-летний военнослужащий Александр Ляхнович из Винницкой области. Он вступил в ряды украинской армии в начале полномасштабного вторжения государства-агрессора России.

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Воина не стало 9 марта. Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Барского городского совета.

"В бою за Украину, проявив стойкость и мужество, преданный военной присяге на верность украинскому народу, погиб наш земляк, старший солдат, герой Ляхнович Александр Владимирович, 1997 г.р., житель города Бар", – говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что погибший военный был отважным, смелым, непокоренным и преданным сыном своего народа, он противостоял врагу на поле боя до последнего. Ляхнович не дожил до победы украинского государства над российским агрессором, но приблизил ее ценой своей жизни.

"Спасибо Александру за величайшую жертву, сознательно отданную своему государству. Ни одна потеря не должна стать напрасной! Мы не должны позволить бесчеловечному уничтожить человечное. Мы будем продолжать борьбу до нашей победы", – написали в горсовете.

Как сообщил OBOZREVATEL:

– в Бахмуте Донецкой области 13 марта погиб оператор "Суспільного" Алексей Ольховик, который воевал за Украину. Еще в сентябре 2022 года он получил минно-взрывное ранение, но после лечения снова отправился на фронт на восток нашей страны.

– На войне погиб военнослужащий Игорь Илечко из села Будьков Львовской области. Защитник принял последний бой с врагом под Бахмутом.

– В Ривне 14 марта простились с Максимом Клименко, отдавшим свою жизнь за Украину в боях на Луганщине. Он погиб в день юбилея своей жены Анны.

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