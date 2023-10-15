'Преданный сын своей страны': в боях за Украину погиб выпускник Харьковского университета Сковороды. Фото

В боях за Украину с российскими оккупантами погиб выпускник Харьковского университета Сковороды Владимир Геращенко. Защитник полег в бою выполняя боевое задание недалеко от села Подолы Купянского района.

Трагическое известие о гибели бойца сообщили на Facebook-странице вуза. Сообщается, что защитник учился там на историческом факультете с 1999 по 2003 год.

В университете Владимира вспоминают как хорошего студента и порядочного мужчину. Он был ответственным, смелым, общительным, отзывчивым, настоящим другом, который всегда был готов помочь. Его патриотизм и преданность родине сделали его настоящим защитником и воином.

"Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах… Сковородиновское сообщество выражает глубокие соболезнования семье, близким и друзьям погибшего", – пишут в вузе.

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Напомним, что, защищая Украину от врага, в одной из горячих точек фронта погиб военнослужащий ВСУ Андрей Шницар из Львовской области. Воину навеки осталось 25 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях под Бахмутом погиб 33-летний воин Андрей Савчук из Луцка. Защитника не стало 8 октября – за несколько недель до дня рождения.

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