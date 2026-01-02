Предатель со стажем, причастный к пыткам: оккупанты признали, что в Хорлах ликвидирован 'руководитель полиции' Каланчака

В селе Хорлы Херсонской области был ликвидирован Сергей Боган – коллаборант, который начал работать на Россию еще с 2014 года, когда захватчики оккупировали Крым. Сейчас он возглавлял так называемую полицию в.о. Каланчака Скадовского района.

Об этом сообщил "Центр журналістських розслідувань", ссылаясь на информацию, обнародованную в сети российскими медиаресурсами. Напомним: обстрел кафе "Украинская хата" и гостиницы "Лео" в оккупированных Хорлах якобы произошел в ночь с 31 декабря на 1 января (по утверждению РФ, там погибли "гражданские"; Генштаб ВСУ опровергает это).

Что известно о ликвидированном помощнике России?

Сергею Богану, подполковнику и предателю со стажем, было 55 лет. О гибели главы незаконно созданной "полиции" Каланчакской поселковой громады сообщили сами же оккупанты.

Коллаборант был родом из Ялты, не один год работал в органах Министерства внутренних дел Украины в АР Крым, возглавлял один из отделов уголовного розыска.

Когда войска Российской Федерации вторглись в Украину в 2014 году, мужчина поддержал государство-агрессора и начал работать на врага полицаем.

После полномасштабного вторжения в 2022 году Боган получил должность в оккупационной полиции Геническа на Херсонщине. Не позднее осени 2024-го возглавил так называемый отдел полиции в поселке Каланчак.

Предатель причастен к похищениям и пыткам людей в Скадовском районе.

Судя по информации в оккупационных пабликах, в декабре 2025 года Боган еще возглавлял оккупационную полицию Каланчака. Его жена – Юлия Боган – тоже служит оккупантам и работает заместителем гауляйтера Новой Каховки.

Что известно об "обстреле" села Хорлы?

Владимир Сальдо, гауляйтер Херсонской области, жаловался, что "удар Украины" состоялся прямо во время трансляции новогоднего поздравления диктатора Владимира Путина.

Атаку на курортное село Хорлы россияне выдают за "теракт" с "гражданскими жертвами". По последней версии противника, погибли якобы 24 человека, пострадали около 30.

Однако российская пропаганда противоречит сама себе, сообщая, что среди погибших были российские военнослужащие, а также люди, которые никакого отношения к Херсонщине не имеют.

Известно, что в этом кафе любили отдыхать представители оккупационной администрации Каланчака, а само село Хорлы враг превратил в свою военную базу. Россияне захватили базы отдыха, а значительное количество местных жителей выехало.

Подчеркнем: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не подтверждает удар по указанному населенному пункту. В ведомстве заявили, что вся информация о поражениях, которые осуществили Силы обороны в ночь на 1 января 2026 года, опубликована на официальных страницах ГШ ВСУ и является исчерпывающей.

Никаких данных об атаках по в.о. селу Хорлы пресс-служба Генштаба не публиковала.

Как писал OBOZ.UA, обвиняемый в госизмене экс-украинский политик Виктор Медведчук внезапно дал о себе знать и сразу же стал героем роспропаганды. Он назвал Украину "государством-террористом", которое "не имеет права на существование", комментируя обстрел кафе и гостиницы в оккупированных Хорлах.

