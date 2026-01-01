Удар по кафе в Хорлах: в Генштабе ответили на фейк РФ об убийстве гражданских

Украинские атаки на временно оккупированных территориях наносятся исключительно по военным объектам российской захватнической армии, топливно-энергетическому комплексу и другим законным целям. Силы обороны Украины придерживаются норм Международного гуманитарного права.

Об этом заявил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Дмитрий Лыховий, передает "Суспільне". В четверг, 1 января, он прокомментировал очередной российский фейк об обстреле кафе и гостиницы в Хорлах (Херсонская область), где Новый год отмечали якобы гражданские.

Лыховий подчеркнул: вся информация о поражениях, которые осуществили Силы обороны Украины в ночь на 1 января 2026 года, опубликована на официальных страницах ГШ ВСУ в соцсетях и является исчерпывающей.

Никаких данных об атаках по т.н. селу Хорлы пресс-служба Генштаба не публиковала.

"Зато российские пропагандисты и военно-политическое руководство РФ неоднократно прибегали к дезинформации и фейковым заявлениям, в частности с целью влияния на международных партнеров Украины и ход мирных переговоров", – объяснил представитель Генерального штаба мотивацию врага.

Что предшествовало

Незаконная "администрация" Херсонщины, назначенная российскими захватчиками, утверждала, что кафе и отель в Хорлах, где якобы гражданские праздновали Новый год, атаковали "украинские БПЛА". После ударов здание загорелось.

Противник сообщал о 24 погибших и 50 раненых.

Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо жаловался: удар, мол, пришелся "ровно под бой курантов".

По некоторым данным, в новогоднюю ночь там собрались российские коллаборанты и силовики ФСБ РФ. Информация требует подтверждения.

Как писал OBOZ.UA, ранее российская пропаганда начала распространять фейки о якобы "подготовке Киевом провокации" на Чернобыльской атомной электростанции. Государство-агрессор (дрон которого 14 февраля 2025 года повредил укрытие над ЧАЭС) пытается обвинить и дискредитировать Украину, обеспечив себе вымышленное алиби.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!