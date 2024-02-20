'Предложение звучит дико': эксперт по образованию осудил идею лишать детей уклонистов права поступать в ВУЗы

О том, что в новый законопроект о мобилизации может быть включен запрет детям военнообязанных украинцев, уклоняющихся от мобилизации, поступать в высшие учебные заведения, на данный момент речь не идет. Эта идея, высказанная одним из нардепов, не оформлена в виде предложений, однако вызвала волну возмущения в обществе – и вполне справедливо.

Подобные "нововведения" в случае внедрения никоим образом не улучшили бы ситуацию с наполнением резервов Вооруженных сил, они создали бы благодатное поле для коррупции. Об этом в комментарии OBOZ.UA заявил эксперт по вопросам образования Украинского института будущего Николай Скиба.

Комментируя идею запрета детям "уклонистов" поступать в высшие учебные заведения, высказанную членом Комитета по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки Вадимом Ивченко, эксперт отметил: о том, что подобные "новшества" рассматриваются всерьез и могут быть закреплены в новом законопроекте о мобилизации в виде нормы закона, речь не идет.

"Там уже есть опровержение, я по крайней мере видел. Во-первых, это была только дискуссия, то есть это даже не норма. Потому что на сегодняшний день законопроект после первого чтения находится на рассмотрении, подано 1300 заявлений, 1300 предложений, то есть соответственно даже гипотетически это может попасть только в черновик, только в текст после рассмотрения комитета. То есть на сегодняшний день это просто фраза вырвана из контекста, как я понимаю", – сказал Скиба.

Эксперт добавил, что полностью понимает возмущение, вызванное словами Ивченко либо их трактовкой.

"Конечно, само предложение звучит дико., и хорошо, что вокруг этого поднимается такая волна возмущения. Сегодня насколько я понимаю его даже не внесли в текст законопроекта, оно может даже не оформлено должным образом, как предложение", – отметил эксперт.

При этом шансы на то, что до закрепления подобного предложения в законе дело вообще дойдет, Скиба считает низкими.

"Какая-то вероятность есть, учитывая, как происходит процесс законообразования, но так же мы уже видим, что и среди депутатов, и среди общества уже много предостережений и гипер тревожности вокруг темы мобилизации, то вероятность относительно невысока. То есть она не нулевая, но я бы ее не стал раздувать", – подчеркнул он.

В целом он считает, что подобные меры принуждения были бы малоэффективными. Особенно – на фоне практически полного отсутствия методов поощрения.

"Если нет методов поощрения, то увеличение количества мер принуждения – оно только ведет к увеличению коррупции. Оно абсолютно не решает вопрос пополнения резерва Вооруженных сил и восстановления способности, дееспособности абсолютно", – резюмировал Скиба.

Напомним, ранее сообщалось, что входящий в Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады нардеп от ВО "Батьківщина" Вадим Ивченко высказал предложение наказывать за уклонение от мобилизации не только самого военнообязанного, но и его детей. Он считает, что детям "уклонистов" следует запретить поступать в высшие учебные заведения.

Подобные репрессивные меры, по словам нардепа, могли бы стать более оптимальным средством "стимулировать" военнообязанных украинцев становиться на военный учет, чем, скажем, блокирование банковских счетов "уклонистов".