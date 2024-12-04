Бывший посол Украины в США Валерий Чалый считает, что Россия рассматривает вариант демонстративного использования тактического ядерного заряда. Это может быть как удар по украинской территории, так и провокация на собственной территории с последующим обвинением Украины в создании "грязной бомбы".

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Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA. Чалый подчеркнул, что такая демонстрация может быть приурочена к важным политическим событиям, например, инаугурации президента США, чтобы усилить давление на Запад.

"От ближе к границам с Европейским Союзом, НАТО, ближе к границам, причем я честно вам скажу, я могу ошибаться, но я ожидаю такой шаг, вот такой запуск ракеты, к инаугурации президента США. Я думаю даже больше сказать. , что это будет в декабре. Скорее всего, такое, как вы не говорите, испытание. Испытания по Независимой стране, еще и открыты, публично", – сказал он.

Впрочем, Чалый подчеркнул, что не факт, что россияне пойдут на это, но предложения такие кремлевскому диктатору Владимиру Путину поступали, о чем свидетельствуют заявления отдельных пропагандистов.

Он добавил, что у России есть несколько возможных вариантов для испытаний или удара. Это могут быть оккупированы территории Украины, собственная территория РФ, например, регионы вблизи границы с Украиной, такие как Белгород или Курск, а также обычные военные полигоны.

Чалый предупредил, что применение тактического ядерного оружия станет серьезным ударом для международной безопасности и откроет "ящик Пандоры". инструментом в этой игре, поскольку ее применение менее масштабно, но не менее шокирующее для мировой. сообщества.

"Поэтому этого не нужно бояться. Потому что я еще раз подчеркиваю, что я не допускаю, что Россия использует стратегическое ядерное оружие. Вот все ракеты, которые готовились во времена Советского Союза – нет. принципе по большому счету сопоставим с некоторыми конвенционными боезарядами, они могут использовать", – резюмировал бывший посол.

Как сообщал OBOZ.UA, разведка Британии пришла к выводу, что российский удар "Орешником" по Днепру был посланием от страны-агрессора. Диктатор Путин стремился оставить "стратегическое сообщение" в ответ на использование Украиной западных ракет для ударов по территории РФ.

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