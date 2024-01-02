Предложили контракт в Москве: белорус рассказал, как оказался на войне против Украины и попал в плен. Видео

Пленный 33-летний житель Беларуси поделился историей о том, как уехал на "заработки в Москву", а оказался на войне против Украины. В частности, мужчина открыто признался, что отправился убивать украинцев из-за "нехватки средств".

Видео дня

Видео его рассказа опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале. Он подчеркнул, что после пересмотра у людей "гарантированно исчезнет желание думать, что в БССР что-то иначе, чем московия".

Мужчина на видео представился как Запека Максим Валентинович, 17.05.1990 г. р., родом из мела Хутор в Светлогорском районе Гомельской области РБ.

Он признался, что подписал контракт с ВС РФ сроком на год. Это было 5 августа 2023, когда работал на фирме "Гормост" в Москве. Туда пришла "разнарядка" – отправить нескольких сотрудников, среди которых оказался и этот работник. Военно-врачебную комиссию он прошел в тот же день.

"Три недели сидел в авангарде, ждал документов из ФСБ. Когда пришли бумаги, нас повезли в Новочеркасск на обучение и подписать полностью контракт", – заявил оккупант.

В последствии он попал в мотострелковую роту и 14-15 августа оказался в Бахмуте. По его словам, первые 1,5 месяца с собратьями "разносил продукты по точкам обороны". Затем оккупанта перевели на другую позицию, где он "должен был сить на посту и смотреть в прибор ночного видения".

"22.10.2023 г. мы шли забрать раненого и поднести БК. Два человека пошли вперед, мы трое отстали от группы и сбились с курса. Подошли к окопам, там были военнослужащие Украины. Нас взяли в плен", – заявил белорус.

На видео захватчик утверждает, что его присоединение к российской армии было "принудительным", но рядом и этим признал, что ему не хватало средств, поэтому на предложение он согласился. Ведь обещали сохранить рабочее место и даже дать российское гражданство, правда, если все будет хорошо.

"Я не хотел никого убивать. Мне нужны были деньги", – заявил оккупант.

Как сообщал OBOZ.UA, на Авдеевском направлении в плен попал оккупант со "знаковой" фамилией - Черниговский. Он рассказал о больших потерях, которые армия РФ терпит в попытках захватить город.

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