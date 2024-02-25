Представитель России в ООН Небензя открыто пригрозил полным уничтожением Украины. Видео

У Украины пока есть шанс сохраниться как государство, если оно не будет представлять угрозу для России. И чем дольше затягивается конфликт из-за поддержки Киева Западом, тем невыгоднее будут условия мира для Украины.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред России в организации Василий Небензя. Он подчеркнул, что РФ может воевать до конца.

Он подчеркнул, что Украина должна быть нейтральной, без русофобии и нацизма. Именно на достижение этих целей и направлено СВО.

"В связи с этим Запад, оказывающий Киеву поддержку, сегодня имеет выбор: придется ли Москве воевать ради этого до конца, как она это умеет делать, или же в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе все-таки возобладает здравый смысл, и они попытаются спасти хотя бы что-нибудь от Украины", – добавил дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, Российская Федерация, по словам заместителя постоянного представителя Франции при ООН Наталии Бродхарст, несет наибольшую ответственность за провал Минского переговорного процесса. Целью Москвы изначально была дестабилизация ситуации в Украине.

По ее мнению, до 24 февраля 2022 года, когда российская армия приступила к полномасштабному вторжению в Украину, "существовала возможность мирного урегулирования".

Напомним, в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека заявляется, что в январе 2024 года по меньшей мере 641 гражданское лицо пострадало или было убито в результате российских атак в Украине.

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