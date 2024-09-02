Преимущественно Zala и Supercam: пограничники показали, как противодействуют враждебным БПЛА в темное время суток. Видео

Пограничники на Волчанском направлении активно противодействуют вражеским беспилотникам, в том числе дронам Zala и Supercam, которые российские оккупанты используют для разведки и атак. В темное время суток на помощь приходят мобильные огневые группы, эффективно уничтожающие вражеские дроны с помощью зенитных установок, обеспечивая безопасность украинских позиций.

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Соответствующее видео было показано в Государственной пограничной службе Украины. Небо над Волчанским направлением, где пограничная бригада "Гарт" ведет боевые действия против российских окупантов, буквально переполнено враждебными беспилотниками.

Разведывательные, ударные дроны и дроны-камикадзе, такие как Zala и Supercam, представляют серьезную угрозу, особенно в темное время суток, когда их труднее заметить. В настоящее время на передовой активно действуют мобильные огневые группы, специализирующиеся на борьбе с воздушными целями ночью. Одна из таких групп под командованием бойца с позывным "Ярема" показала свою работу в ночном небе.

"Ярема" рассказал о том, как их группа использует зенитную установку ЗУ-23-2 для уничтожения вражеских дронов.

"Когда снаряд попадает в Роно, он просто гаснет, полностью свет отключается от зума. В некоторых случаях он легонько взрывается, когда в батарею попадаешь. Так он падает, в основном, на землю и сгорает", – отметил он.

Командир МВГ №1 отмечает, что большинство атак происходит именно ночью, когда вражеские дроны засвечиваются в небе, позволяя их обнаружить.

"Работаем по воздушным целям, в основном в ночное время суток. В основном это Zala и Supercam. Они засвечиваются, они включают зум и видим в небе фонарик. Стараемся, работаем каждую ночь. Смотрим, где они летают, и мы стараемся выдвинуться именно в это место. Сделать все для его уничтожения. Всегда есть шанс, главное не бояться стрелять. Надо работать, и результат будет", – добавил "Ярема".

Напомним, на Запорожском направлении украинский FPV-дрон совершил эффектную атаку на позиции российских оккупантов, скрывавшихся в посадке. Он просто выжигал территорию, уничтожая врага.

Накануне стало известно, что бойцы 3-й ОШБр в Харьковской области поразили ЗРК "Тор" и тяжелую огнеметную систему "Сонцепек". Процесс "демилитаризации" воины запечатлели на видео.