'Прекратите уничтожать нашу технику': российский командир после провальных штурмов напился и обратился к ВСУ по рации. Видео

Командир российских оккупантов после провальных штурмов, очевидно, напился и решил поговорить с бойцами ВСУ по рации. Он разбрасывался угрозами, а фактически просил прекратить обстреливать его подразделение.

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На "контакт" он вышел с воинами 63-й отдельной механизированной бригады. Защитники же посмеялись сами и поделились его жалостливым монологом в сети.

"Такого вы еще не слышали! У москальского командира сдали нервы после нескольких провальных штурмов на позиции 63-й бригады – получив вкусные звездочки, он напился и обратился в ООН, начал жаловаться нашим бойцам по рации, что они... неправильно воюют!" – отметили бойцы.

Так, военный преступник представил, что когда-нибудь доберется до позиций наших защитников.

"Я знаю, что вы нас слушаете… Мы вас достанем. Вы го*нюки все", – бормотал в рацию захватчик.

Он угрожал им не просто пленом, а убийством: открыто признаваясь в зверствах, которые россияне совершают на украинской земле в отношении военных.

"Ванька, не переживай, еще недолго осталось! День, два, неделя, может, месяц – как бог даст!" – ответили на это бойцы 63-й ОМБр.

Как сообщал OBOZ.UA, российский оккупант пожаловался знакомому, что на штурм отправляют всех выживших: больных и отказников. Он очень просил товарища послать жалобу в военную прокуратуру РФ, чтобы его спасли.

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