Премьер Литвы: только Россия виновата в том, что происходит на ее территории

Только Россия виновата в происходящем на ее территории. И именно россияне должны нести ответственность за уже происходящее и то, что еще может произойти на их территории.

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Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во время посещения Украины в День Независимости. Она отметила, что возвращение войны на русские земли – это честно.

"Меня удивляет, что люди думают: если Украина подверглась вторжению России, то это значит, что война может идти только на территории Украины. Это не так должно выглядеть, потому что это просто не честно. Именно поэтому россияне должны нести риски и ответственность за то, что может произойти на их территории", – сказала литовская чиновница.

Шимоните добавила, что мировое сообщество наблюдает за происходящим в Курской области. Соответственно, мир видит, что российскому диктатору Путину безразлична судьба "своих людей и своих границ".

"Он не беспокоится о защите своего народа, потому что ценность человеческой жизни в России совсем другая, чем ценность жизни во всех наших государствах", – уверена она.

Также литовская чиновница предложила россиянам несложную инструкцию, как освободить Курскую область.

"Это очень просто. Россия может прекратить все эти операции в Курске и где угодно. Просто может выйти из Украины, остановить войну",– отметила Шимоните.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина сделает все, чтобы закончить войну дипломатическим путем. Но если не получится, то Украина сделает все, чтобы армия смогла вытеснить оккупантов с нашей территории. Именно так сказал президент Владимир Зеленский, стоя рядом с Ингридой Шимоните.

С ними стоял и президент Польши Анджей Дуда, также призвавший войска РФ покинуть территорию Украины. Он заявил, что позвонил бы Зеленскому и просил бы не стрелять по спинам отступающих. Зеленский в ответ пошутил, что мог бы не ответить на звонок.

Сегодня Украина отмечает уже 33 года своей независимости. Каждый из них стал важнейшим этапом в становлении государственности, политической и общественной идентичности. Чем запомнился этот период, читайте в нашем материале здесь.

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